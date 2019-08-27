Çalıştığı işyerini soymak için çilingir çağırdı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBeşiktaş'ta, bir şirkette şoförlük yapan kişi, ofise çilingir çağırarak iş yeri sahibine ait kasayı soydu. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay, Beşiktaş Adnan Soygun Caddesi üzerinde iş hanının içinde bulunan bir yağ pazarlama ofisinde 20 Haziran'da meydana geldi. İş yeri sahibi A.S.'nin şoförü olarak çalışan Ali E. (38) çalıştığı ofise çilingir çağırdı. İş yeri sahibinin kasasını çağırdığı çilingire açtırarak içinde bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 euro ve ziynet eşyası çaldı. Kasayı açmaya gelen çilingirin ofis çalışanı olarak bildiği Ali E.'den şüphelenmediği öğrenildi. Şüpheli kasayı boşalttıktan sonra kasanın şifresini değiştirip eski yerine koydu. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, 22 Ağustos'ta yakalandı. 3 adet suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.