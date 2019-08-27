Daha kaç can yitecek

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün açık olan kapısından yola düşerek olan Nafiye Şahin (43) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan şoför, tutuklandı. Gölcük İlçesi Lütfiye Köyü'nde aniden hareket eden minibüsün kapısından düştükten 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nafiye Şahin (43), köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Gölcük'teki İngilizce kursuna gitmek için bindiği köy minibüsünde ücretini öderken dengesini kaybederek açık kapıdan düşen kadının bekâr olduğu öğrenildi.



AİLE ŞİKÂYETÇİ OLACAK

Hüseyin Şahin ile Ayşe Şahin çiftinin 3 çocuklarının en küçüğü olan Nafiye Şahin'in İstanbul'da dünyaya geldiği, 1999 depreminin ardından ailesi ile birlikte Gölcük'e taşındığı öğrenildi. Şahin'in yakınları, olayda büyük bir ihmalin olduğunu, sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Şahin'in eniştesi Şükrü Güven ise daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi. Nafiye Şahin'in ölümü akıllara geçtiğimiz Temmuz ayında Gebze'de bindiği halk otobüsünün açık kapısından düşen 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ı getirdi. Kocaeli'nde peş peşe meydana gelen acı olaylar sonrası ihmal tartışmaları da bir kez daha gündeme geldi.

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