Dayakçı kocasını öldüren kadın tutuklandı

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İSTANBUL Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hülya Ö, "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Hülya Ö., evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisine şiddet uyguladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığını ancak tekrar barıştıklarını anlatan şüpheli kadın, Olay günü eşinin alkol alıp kendisine saldırdığını belirterek, "Can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde salonda yoktu. Peşimden salona geldi, boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğer darbenin nereye geldiğini hatırlamıyorum. Yere yığılınca hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım" dedi. Hülya Ö., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. AA