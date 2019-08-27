Düğüne gitti cesedi bulundu

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AFYONKARAHİSAR'DA "düğüne gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu. Sandıklı ilçesinde önceki gün 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken 15 yaşındaki gencin cansız bedenini yol kenarında buldu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve Sandıklı Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Bayram Pişkin'in naaşı otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bayram Pişkin'i arama çalışmaları sürerken açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, "Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. 'Dön gel' çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum" diye konuşmuştu.