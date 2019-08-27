Son depremler nerede oldu? 27 Ağustos 2019 Salı Türkiye’deki son deprem listesi burada!

Son günlerde depremlerin artmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri "En son deprem nerede oldu?" ya da "son depremler" konusu oluyor. Vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri öğrenmek için arama motorlarında ve sosyal medyada araştırma yapmaya başladılar. AFAD'ın anlık paylaştığı veriler üzerinden güncellenen bilgiler için işte son depremler listesi..

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 27 AĞUSTOS SALI SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.08.27 07:43:20 37.7832 29.6888 6.4 -.- 2.0 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.08.27 07:31:23 35.8128 27.5312 15.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

2019.08.27 04:58:07 35.9723 27.8763 79.1 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.08.27 04:33:48 38.3332 43.4965 3.0 -.- 2.1 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN) İlksel

2019.08.27 04:26:41 39.4800 26.2772 4.8 -.- 2.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.08.27 03:51:31 38.3198 25.3137 6.6 -.- 2.7 2.7 EGE DENIZI İlksel

2019.08.27 03:48:22 37.8047 29.6658 12.6 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.27 03:37:52 38.1840 27.2665 5.5 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2019.08.27 03:30:42 37.8583 29.6873 8.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.27 02:17:11 39.2180 44.2810 5.5 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2019.08.27 01:54:24 39.2692 26.1497 12.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.08.27 01:22:34 37.8358 29.6513 13.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.27 00:49:58 37.2833 44.2673 9.5 -.- 2.5 -.- KONUR-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel