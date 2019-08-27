‘Eşyalarımı niye attın’ cinayeti

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Konya'nınSelçuklu ilçesinde Ömer Kandemir'in (32) birlikte yaşadığı Rus sevgilisi ayrılmak istediğini söyleyerek Kandemir'in evden eşyalarını almasını istedi. Kandemir'in karşı çıkması üzerine kadın, kız kardeşinin sevgilisi Erkan Erkuş'a yaşananları anlattı. Erkuş da evde bulunan Kandemir'e ait eşyaları dışarı attı. Kandemir, eşyalarını dışarı atan Erkuş'un işlettiği kafeye gitti. Erkuş ile yanında bulunan arkadaşı Ali Coşkun (30) ve iki kardeşi ile tartışmaya başlayan Kandemir, tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Ali Coşkun öldü. Gözaltına alınan Kandemir tutuklandı.