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‘Eşyalarımı niye attın’ cinayeti

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019
‘Eşyalarımı niye attın’ cinayeti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ömer Kandemir'in (32) birlikte yaşadığı Rus sevgilisi ayrılmak istediğini söyleyerek Kandemir'in evden eşyalarını almasını istedi. Kandemir'in karşı çıkması üzerine kadın, kız kardeşinin sevgilisi Erkan Erkuş'a yaşananları anlattı. Erkuş da evde bulunan Kandemir'e ait eşyaları dışarı attı. Kandemir, eşyalarını dışarı atan Erkuş'un işlettiği kafeye gitti. Erkuş ile yanında bulunan arkadaşı Ali Coşkun (30) ve iki kardeşi ile tartışmaya başlayan Kandemir, tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Ali Coşkun öldü. Gözaltına alınan Kandemir tutuklandı.
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‘Eşyalarımı niye attın’ cinayeti
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