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Fırında kenevire suçüstü

Adalar Polisi, Hint Keneviri yetiştirilen bir adrese baskın yaptı. Mutfaktaki fırının içerisinde kurutulmaya bırakılmış halde Hint Kenevirleri bulundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 17:49
Fırında kenevire suçüstü

Adalar Polisi, Nizam Mahallesi'nde yer alan bir adrese uyuşturucu baskını yaptı. M.G. (38), C.K. (30), Ö.E. (31) ve S.K. (36) isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yatak odasında bulunan üç saksı içerisinde 129.47 gram ağırlığında üç Hint Keneviri, 75.56 gram Hint Keneviri, 15,30 gram Hint Keneviri tohumu ve Hint Keneviri parçalarına ayırmak üzere kullanılan öğütücü ele geçirildi.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ve C.K. isimli iki şüpheli ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.E. ve S.K. isimli iki şüpheli de hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Saksılar içerisindeki Hint Kenevirleri'nin parçalanmış halleri mutfaktaki fırının içerisinde kurutulmaya bırakılmış halde bulundu. Operasyon anları ve suç unsurlarının bulunma anları polis kameralarına yansıdı.

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Fırında kenevire suçüstü
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