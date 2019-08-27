Giresun fındığına bayıldılar

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ALMANYA'NIN Altena kentinde yaşayan Giresunlu ürolog Doktor Ömer Er Derbeder'in (68), bahçesinde yetiştirdiği Giresun fındığına sincaplar dadandı. Derbeder, sincapların Alman fındığını değil de özellikle Giresun fındığını yemeyi tercih ettiğini söyledi. Bir hastasının Giresun'dan getirdiği fındık fidanlarını bahçesine diktiğini anlatan Derbeder, ürünlerinin daha hasat bile etmeden sincapların istilasına uğradığını söyledi. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirten Derbeder, "Tam fındık toplayacağız diye sevinirken sincaplarla başımız dertte. Burada yetişen bizim ham fındık dediğimiz Alman fındıklara dokunmuyor, Giresun fındığını topluyorlar. Onlardan kurtardığımızı biz toplayabildik. Sincaplar bile en iyi fındığın tadını biliyor" dedi.Tevfik KARA / ALTENA