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İş yerinde : 4 yaralı

'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Polis patlamanın sebebini araştırıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 14:03

Olay, saat 11.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki bir emlak dükkanında meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Antalya Manavgat'ta iş yerinde patlama: 4 yaralı!

Olayda Yakup Duman, Masal Tığlı, Zehra Orhan ve Alican Mizan Tek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

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İş yerinde patlama: 4 yaralı
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