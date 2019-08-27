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Kadın avukata koca dayağı

Giriş Tarihi: 27.8.2019
SİVAS'TA avukat T.A.H. (34), eşine ait iş yerinin önünde kocası A.H. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında A.H. eşini darp etti. T.A.H. hastaneye kaldırılırken A.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, mahkemece tutuklandı. Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ve bazı avukatlar, baroda düzenledikleri basın toplantısıyla saldırıyı kınadı. Demir, kadın meslektaşlarının, boşanma aşamasındaki eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde darp edildiğini söyledi. T.A.H.'nin elmacık kemiğindeki çatlak/ kırık nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti. AA
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Kadın avukata koca dayağı
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