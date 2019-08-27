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dediği kulağından sinek larvaları çıktı

Bağcılar’da yaşayan bir vatandaş, kaşınan kulağından çıkardığı sinek larvalarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kulağındaki ağrı ve kaşıntının devam etmesi üzerine doktora giden hastanın kulağında kalan 1 sinek larvası daha doktor tarafından çıkartıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:44
Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı

Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bostan, kulağındaki ağrı ve kaşıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken, hemen tedaviye başlandı. Dr. Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını aldı.

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Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı
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