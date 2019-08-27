Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı

Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bostan, kulağındaki ağrı ve kaşıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken, hemen tedaviye başlandı. Dr. Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını aldı.



