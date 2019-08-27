Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın, evine gidemiyor

Olay, 18 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Turgut Köse (54) ile evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aracıyla yolunu kesen kayınbiraderi S.O.K.'nin tekmeli baltalı saldırısına uğradı.



Kendini korumak için sağ eliyle vücudunu kapatan Leyla Köse, aldığı balta darbeleriyle kanlar içinde kaldı. S.O.K., sesler üzerine ağabeyi Turgut Köse'nin olay yerine gelmesiyle kaçtı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI



Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 4 saat süren ameliyat geçiren Leyla Köse, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köse'nin kaburgasında da kırıklar olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.O.K. ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



KIZININ EVİNE SIĞINDI



Korkusundan kent merkezindeki kızının evinde kalan Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Adaletin yerini bulmasını isteyen Köse, şöyle dedi:



"Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım."



Turgut Köse ise kardeşinin kendilerini rahatsız etmesi nedeniyle daha önce karakola ve savcılığa şikayet dilekçesi verdiklerini anlatarak, "Biz kaç gündür eve gitmiyoruz. Ben köye gitsem ne olacak şimdi? Köyde geziyormuş. Serbest kaldı. Cezasını bulmasını istiyorum" dedi.