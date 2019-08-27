Kazada eşi ölünce sinir krizi geçirdi

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Aksaray'dakontrolden çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, dün saat 11.45 sıralarında Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı. Çelebi'nin hemşire eşi Necla Çelebi, çalıştığı hastanede öğrendiği kaza haberi üzerine geldiği olay yerinde meslektaşlarına, ''Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum'' diyerek, sinir krizi geçirdi.