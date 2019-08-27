Manolya’nın çığlığı

İzmir'de eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra sol bacağı kesilen Manolya Akman (30), cezaevindeki eşi Onur Akman'ın (26) yakınları tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, "Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Genç kadının bacağını kaybetmesine neden olan olay, geçen mayıs ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinin Salih Omurtak Mahallesi'nde 9624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ev hanımı Manolya Oruç, geçen yıl mart ayında Onur Akman ile evlendi. 8 ay sonra Manolya Akman kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Manolya Akman'ı birlikte yaşamaya ikna eden bu arada askerliğe elverişli olmadığı gerekçesiyle erken terhis edilen Onur Akman, pompalı tüfek ile Manolya Akman'a 3 el ateş etti. 10 gün yoğun bakımda kalan Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi. Tutuklanan koca hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 10 ameliyat geçiren Manolya Akman ise 2, 5 aylık tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Akman, "Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikâyetimden vazgeçmem için eşimin ailesi tarafından tehdit ediliyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede" dedi. DHA

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