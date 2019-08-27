Milyonları çuvalla çaldı, böyle yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 795 bin euro'luk vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan 29 yaşındaki Burak Ekinci'nin parayı çaldığı anlar ve polisin yakalayıp ters kelepçe takarak yere yatırdığı anlar saniye saniye görüntülendi. Soygundan 34 gün sonra kuzeni Jale Ekinci (36) ile birlikte saklandığı evde yakalanan Burak Ekinci'nin soygundan sonra dağlık bir arazide saklandığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Burak Ekinci'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bugüne kadar çalınan 4 milyon 795 bin euro'nun sadece 73 bin euro'su ile 112 bin 540 lira ve 82 bin liralık altın ele geçirildi. Firari olan Hasan Bozdoğan da her yerde aranıyor.