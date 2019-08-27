Muharrem ayı hangi gün başlıyor? 2019 Aşure günü tarihi

2019 Muharrem ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar "Aşure günü ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Müslüman toplumlar için önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlayacağı gün merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2019 Muharrem ayı ve aşure günü tarihi…

2019 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (AŞURE GÜNÜ TARİHİ)

Muharrem ayı, tarih boyunca kültürümüz için önemli bir ay olmuştur. Muharrem ayı 2019 yılında 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde olan bir gündür. Müslümanlar tarafından önemli olan gün bu yıl Diyanetin açıkladığı tarihe göre 9 Eylül Pazartesi günü olacak.

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ?

Araplar İslam öncesi dönemde (cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Aşura'nın Arapça'da 10 manasına gelen 'aşara' kelimesinden türemiştir.

Sözcüğün Sâmi diller arasında ortak olduğu düşünülmektedir. Aşura, Musevilik inancında da Büyük Kefaret Gün olarak kullanılmıştır.

Aşure gününde; Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir, Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması, Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi olayları yaşanmıştır.