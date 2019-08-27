Nomofobi nedir? Nomophobia belirtileri nelerdir? Telefonunu kaybetmekten korkmak…

Çoğumuz bilgi ve bağlantı için telefonlarımıza güveniyoruz, bu yüzden onları kaybetme konusunda endişelenmek normaldir. Bir an için bile telefonunuzu bulamamak muhtemelen fotoğraf, kişi ve diğer bilgileri kaybetme konusunda endişelenmenize yol açar. Ancak, "cep telefonu fobisi olmaması" ndan kısaltılmış olan nomofobi, telefonunuzun günlük yaşamı etkileyecek kadar kalıcı ve şiddetli korkuya neden olma durumunu anlatıyor.

Çok sayıda çalışmanın sonuçları bu fobinin daha da yaygınlaştığını gösteriyor. 2019 araştırmasına göre Trust Source, 2008'de bir telefona sahip olan İngilizlerin neredeyse yüzde 53'ü, telefonları olmadığında, bitmiş bir bataryası ya da servisi olmadığında endişeli hissediyordu.

Hindistan'daki bir birinci sınıfta okuyan 145 öğrenciyi inceleyen bir 2017 Çalışması, katılımcıların yüzde 17.9'unun hafif nomofobi olduğunu gösteren kanıtlar buldu. Katılımcıların yüzde 60'ında nomofobi semptomları orta, yüzde 22,1'inde semptomlar şiddetliydi.

Amerika Birleşik Devletleri istatistikleri hakkında hiçbir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bazı uzmanlar bu rakamların özellikle gençler arasında daha yüksek olabileceğini öne sürüyorlar.

Nomofobinin semptomları ve nedenleri, nasıl tanı konduğu ve nasıl yardım alınacağı hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

SEMPTOMLAR NELERDİR?

Nomophobia, birçok bilimsel çalışmada yer almamaktadır. Ruh sağlığı uzmanları bu durum için resmi tanı kriterleri hakkında henüz ortak karar vermedi.

NOMOFOBİ'NİN OLASI SEMPTOMLARI

Duygusal belirtiler şunlardır:

telefonunuzu kullanmamayı veya kullanamayacağınızı düşündüğünüzde endişe, korku veya panik

Telefonunuzu yere koymak veya bir süre kullanamayacağınızı bilmek zorunda olunca endişe ve ajitasyon

telefonunuzu kısa bir süre bile bulamıyorsanız panik veya endişe

telefonunuzu kontrol edemediğinizde tahriş, stres veya endişe

Fiziksel belirtiler şunlardır:

Göğüs sıkışması

normal nefes almada zorluk

terleme artışı

soluk ten, baş dönmesi veya rahatsız hissetmek

hızlı kalp atışı

