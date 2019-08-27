Oğlunun cenazesinden dönerken kazada öldü

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Trafikkazasında ölen 1 yaşındaki Rohat Ceylan'ın Şanlıurfa'daki cenazesinden Konya'ya dönen yakınlarının bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada Rohat Ceylan'ın babası Vedat Ceylan, babaannesi ve bir akrabası hayatını kaybeti. Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak götürülen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazadan dram çıktı. Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen 1 yaşındaki Rohat Ceylan'ın yakınları cenaze töreni sonrası acılı baba Vedat Ceylan'ın kullandığı araçla mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Ereğli yakınlarında yakıtı bittiği için yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığı kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Kamyonun arkasına bağlı ilerleyen otomobile bir süre sonra Ahmet Şimşek'in kullandığı TIR çarptı. Kazada sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve yanlarındaki tarım işçisi Hediye Ulutaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Vedat Ceylan'ın, sosyal medya hesabında ölen oğlu için paylaştığı mesaj ise yürek burktu. Ölen evladının fotoğrafına yer verdiği son paylaşımında Ceylan, "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım." ifadelerini kullandı.