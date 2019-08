On numara sonuçları açıklandı! İşte 26 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Her hafta Pazaretsi gecesi Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara şans oyununda bu haftaki şanslı numaralar belli oldu. Kazanan numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler arama motorlarında yoğun olarak On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını araştırıyor. Sizler için hazırladığımız bu özel içerikte 27 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ulaşabileceksiniz.

27 AĞUSTOS MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI...

İşte haftanın şanslı numaraları...

On Numara oyununun 890. hafta çekilişi yapıldı. İşte bu geceki çekiliş ile ilgili detaylar ve sonuçlar... Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şöyle; 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 18 - 23 - 27 - 35 - 36 - 38 - 42 - 44 - 47 - 62 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79

On Numara oyununun 890. hafta çekilişinde 10 bilen 6 kişi 57.428,60'şar TL ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2.188,15 TL, 8 bilen 1.983 kişi 115,90 TL, 7 bilen 20.237 kişi 21,65 TL, 6 bilen 124.056 kişi 3,70 TL, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180.554 kişi 3,30 TL ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların ADANA / SEYHAN - ADANA / SEYHAN - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ÇANKAYA - DENİZLİ / MERKEZEFENDİ ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.