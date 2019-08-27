Pazartesi İngilizce, salı Türkçe konuşturan beynimiz

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Beyin kanamasından sonra anadilini başka bir dilin aksanıyla veya anadil yerine başka bir dili konuşan vakalar medyada sıkça yer alıyor. İngiliz dil ve konuşma terapisti Anja Lowit, insanın hayatını bir anda değiştiren bu garip nörolojik olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Lowit, bu vakaları iki kategoriye ayırıyor. Beyin kanamasından sonra bir kişi ana dili yerine sadece başka bir dili konuşuyorsa bu durum "İki Dilli Konuşma Bozukluğu" olarak ancak kendi ana dilini yabancı biri gibi konuşuyorsa "Yabancı Aksan Sendromu" (FAS) olarak nitelendiriliyor. Bu edinilmiş dil bozuklukları genelde beyin kanaması gibi beyne büyük hasar veren travmalar sonucu ortaya çıkabileceği gibi basit bir kafa travmasından da kaynaklanabiliyor. ABD'de 16 yaşındaki Rueben Nsemoh, başına çarpan bir futbol topu yüzünden kısa süre komalık olup, sonrasında sadece İspanyolca konuşmuştu. Lowit, ayrıca İngiliz bir kadının şiddetli bir migren atağından sonra kulağa Fransızca gelen bir aksanla konuştuğunu anlatıyor. Araştırmacılar, bu vakaların beyin kanamasından sonra beynin eski fonksiyonlarını yerine getirmesi için yeterli enerji bulunmamasına bağlıyor. Beynin aldığı uyarıya göre hastanın sadece bir dili konuşması daha kolay oluyor. Ancak hangi dili ilk önce konuştuğu konusunda farklı teorilerin söz konusu olduğu belirtiliyor. DIŞ HABERLER