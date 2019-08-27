Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ağlayan bebek görmek

"Rüyada bebek görmek ne anlama gelir?" sorusu internet üzerinden aranıyor. Sabah uyanınca ilk olan yapılan işlerden bir tanesi de rüya tabirlerini kontrol etmektir. Rüyasında gördüğü şeylerin neye yorumlandığını merak edenler konuyla ilgili araştırmaya koyulur.Rüyada kız veya erkek bebek görmenin farklı yorumları bulunur. Bebekler normal hayatımızda bizlere huzur verir. Peki rüyamızda gördüğümüzde anlamı nedir? İşte rüya yorumları…

RÜYADA BEBEK GÖRMEK

Rüyada bebek görmek haberdir, güzel bebek iyi haberdir. Bebek rüyası habere, sevince, mirasa, işe, şifaya yorulur. Rüyasında bebek gören, hastalıktan, üzüntüden kurtulur. Çirkin, cılız, sıska bebek, tatsız haber ve dedikodunun işaretidir. Üstü başı kirli bir bebek kısa süre sonra para geleceğine işarettir.

Rüyada ağlayan bebek görmek

Sevilen bir kişinin tatlı sözlerine yorumlanır. Bebek haberdir. Eğer bebek güzelse iyi bir haberdir. Cılız bir bebek kötü haber veya dedikodudur. Üstü başı kirli bir bebek yakın zaman sonra para geleceğine işarettir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözlerine işarettir.

Rüyada yeni doğmuş bebek görmek

İyiye yorumlanmıyor. Rüyada yeni doğmuş çok iyi ve güzel giyimli, giyinmiş bebek görülmesi, sağlıklı ve sevinçli görünüyorsa sıkıntının çabuk atlatılacağına, sıkıntının önemsiz olduğuna işarettir.

Rüyada kız bebek görmek; hayırlı ve bereketli işlere girişmek anlamı taşır. rüyada görülen kız bebek aynı zamanda rüya sahibinin çevresinden büyük bir itibara layık olması anlamındadır. İşlerin kötü gittiği bir dönemde görülen bu rüya zor günlerin yerini refaha bırakacağına yorulur. Hamile bir kadının rüyasında kız bebek görmesi, evladının erkek olacağına işaret eder.

Rüyada erkek bebek görmek; kız bebeğin yorumundan çok da farklı değildir. Rüyada erkek bebek gören kimse için bu rüya; müjdeye, iyi habere, işlerin yolunda gitmesine, sevince, mutluluğa, servete ve baht açıklığına işaret eder. Erkek bebek; müjdeli haberin yanında devlet, servet, saadettir. Kız bebeğin tersine rüyasında erkek bebek gören hamile kadının çocuğu kız olur.