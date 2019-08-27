Rüyada incir görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru incir görmek

Rüyada incir görmek genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. Rüyasında kuru incir gören kişinin mal varlığı artar ve zengin olur. İnsanlar gördükleri rüyaların tabirlerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, rüyada incir görmek ne anlama geliyor? İşte bu rüyanın tabiri…

RÜYADA İNCİR GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

İncir ağacı, büyük, nüfuzlu, halka büyük faydası olan bir insana; meyve ve yaprakları da maldır. İncir ağacının altında oturduğunu gören, bir zatın sayesinde geçinir. İncir ağacı, geçim kaynağıdır. Bu sebeple bahçesinde bir çok veya bir kaç incir ağacı olduğunu görmek fakirlik yüzü görmemek demektir. Mevsiminde taze incir faydadır. Mevsiminin dışında taze incir sarısı; hastalık; mor ve siyah olanı gam ve keder; yeşil ve ham olanı borçtur. Bunları ağacından koparıp yemek anlamı daha da güçlendirir. Kuru incir görmek veya yemek; helal mal ve kazanç demektir.

Rüyada Kuru İncir Görmek

Rüyada kuru incir görmek çok hayırlıdır. Rüyasında kuru incir gören kişinin mal varlığı artar ve zengin olur. Kazancı artar evindeki rızkı çoğalır, işleri açılır ve müşterileri artar.

Rüyada Tatlı İncir Görmek

Rüyada olgun, tatlı ve güzel incir görmek zenginliğin git gide artacağına ve çoğalacağına delalet eder.

Rüyada Sarı İncir Görmek

Rüyada sarı incir görmek, soluk ve sarı benizli birine işaret eder. Sarı incir görmek iyi değildir, sağlık sorunlarının baş göstereceğine ve rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delalet eder.