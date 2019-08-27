Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmek psikolojik yorum

Rüyada yavru kedi, dişi kedi veya erkek kedi görmek gibi durumlarda rüyanın anlamı değişmektedir. Rüyada kedi görmek bağımsız bir ruhu, kadınsı arzuları, yaratıcılık ve gücü sembolize eder. Rüyada kedi gören kişiler internet üzerinden bu rüyanın tabirini araştırıyor. Genel olarak kötü yorumlanan bu rüyanın yorumlarını haberimizden bulabilirsiniz…

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Kediyi gördüğünüz şekle duruma, kedinin rengine vb. göre rüya tabiri değişebilmektedir. Temel olarak rüyada kedi görmek çocuk sahibi olacağınıza, eğer kadın iseniz eşinizden dolayı biraz sıkıntı çekeceğinize, etrafınızda düşmanlar olabileceğine işaret eder. Bunun yanında rüyada kedi görmek, çevresindekileri hile ile kandıran, samimiyetsiz olduğu kadar laubali ve iki yüzlü bir erkeğe de delalettir.

Farklı bir rüya tabirine göre ise rüyada kedi görmek anne iseniz, çocuğunuza karşı gereğinden fazla zorlayıcı davranıyor ve eğitimini onu sıkacak bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz demektir. Diğer bir tabirde ise rüyada kedi görmek ikiyüzlü insanlarla karşılaşacağınıza veya bir konu hususunda ümitsizliğe düşeceğinize yorulur. Sabah namazından sonra kedi görülmesi, altı gün boyunca devam edecek bir rahatsızlık geçireceğinize delalet eder.

RÜYADA KEDİ GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Rüyada kedi görmeye dair şöyle bir psikolojik yorum yapılır. Rüyada kedi görmek bağımsız bir ruhu, kadınsı arzuları, yaratıcılık ve gücü sembolize eder. Ayrıca talihsizlik ve kötü şansı da temsil etmektedir. Rüya sembolü, rüyayı gören kişinin bir kedi sever olup olmadığına bağlı olarak ayrı bir anlama sahiptir.

Kedi sevmeyen biriyseniz çevrenizde bulunan bir kişinin karakteriyle ilgili hoş olmayan şeyler fark etmiş fakat bunu kabul etmek istemiyor olabilirsiniz.