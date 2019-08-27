Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan yavrusu görmek

Rüyada tavşan görmenin birçok farklı yorumu vardır. Tabii ki tavşanı nasıl ve nerede gördüğün de yorumları büyük ölçüde etkilemektedir. Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz…

RÜYADA TAVŞAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tavşan görmek zafer kazanmak ile ilişkilendirilir. Tabii bu zafere bağlı olarak rüyayı gören kişiye mutluluk ve refah müjdelenir. Rüyada tavşan görmek ile ilgili diğer bir yorun ise tavşanın bir kadını simgelemesidir. Bu kadının bir sevgili, eş, kız arkadaş veya nişanlı olduğu düşünülür. Bunun dışında tavşanın rengi, görülme şekli rüya ile ilgili yorumu değiştirmektedir.

RÜYADA TAVŞAN YAVRUSU GÖRMEK

Umudu yeşertecek, kişiyi içinde bulunduğu belirsiz durumdan çıkaracak ani ve güzel gelişmeleri bildirir. Harekete geçilmesine neden olacak müjdeli haberler anlamına da gelen rüya, ele geçecek küçük bir paranın çok fazla sorunu çözmese de, iyi geleceğini, kişinin moralini yükselteceğini bildirir.

RÜYADA TAVŞAN SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada tavşan sürüsü görmek, hızlı gelecek haberin ve keyfini yerine getirecek, yüzünü güldürecek gelişmelerin habercisi olarak değerlendirilir. Aynı zamanda çıkılacak hayırlı bir yolculuk olarak görülür.