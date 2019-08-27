Rüyada yüzdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada yüzmeyi öğrenmek

Rüyada yüzmenin birçok yorumlaması vardır. Rüya tabirlerine göre yüzdüğün suyun kirli veya temiz olmasına göre tabirler değişebilir. Elbette kirli suda yüzmek olumsuz anlamdadır. Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Rüya tabirleri…

RÜYADA YÜZMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yüzdüğünü gören kişinin isteklerine ve hayallerine erişeceği ve iş hayatında büyük kazançlar, başarılar elde edeceği bir döneme gireceği şeklinde tabir edilir. Manevi olarak rüyada yüzmenin karşılığı ise şüphelerinden kurtulması, rahata, feraha ermesi şeklindedir. Rüyayı gören kişi eğer ticaret ile uğraşıyorsa yapacağı bir ortaklık veya bir anlaşma sonrasında işlerini daha büyüteceğine delalet eder. Eğer rüya sahibi normal bir çalışan kademe atlayacağı, yükseleceği, kazancının ise prim, zam, ikramiye gibi nedenlerle yükseleceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YÜZME BİLMEDİĞİ HALDE YÜZDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada yüzme bilmediği halde yüzdüğünü görmek çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, ticaretin düzene gireceğine ve kazançlı şekilde ilerleyeceğine, büyük zararlara uğrama tehlikesini atlatacağına, takdir toplayacak işler yapacağına, dünya nimetlerinden fazlası ile nasipleneceğine, geçim derdine düşmeyeceğine, yokluk nedir bilmeyeceğine ve hiçbir zaman maddi olarak zor durumda kalmayacağına, yükseleceğine, isteklerine ve arzularına kavuşacağına, tartışmaların ve sürtüşmelerin sona ereceğine, işlerinin her geçen gün düzeleceğine yorulur.

RÜYADA YÜZMEYİ ÖĞRENMEK

Rüyada yüzme öğrenmek düşmanlarıyla nasıl baş edeceği konusunda kendini geliştirmeye işaret eder. Kişi, rüyada yüzme öğrenirken derinlere kadar yüzüp kaybolduğunu görürse perişan olacağının işaretçisidir.

Rüyada yüzme öğrenmek , denizde öğrenmekteyse ilim öğrenmeye işaret eder. Dindar kadın için rüyada yüzme öğrendiğini görmek, o kadının peygamberin sünnetine aykırı bir iş yapacağı manasına gelir.