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Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Esenyurt’ta yaklaşık 2 yıl önce sıfır olarak bayiden hafif ticari bir araç alan Tolunay Yatmaz, hayatının şokunu yaşadı. Aracını muayeneye götürdüğünde çift şase numarası olduğunu öğrenen Yatmaz, hukuk mücadelesi başlattı. Yatmaz, muayeneden geçemediği için binemediği aracının üzerinde biriken tozları silmekle yetiniyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:45
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Olay, 2017 yılında Esenyurt'ta bayisi bulunan bir otomobil firmasında yaşandı. İddiaya göre, Yatmaz ailesi indirimli olan hafif ticari bir aracı sıfır olarak satın aldı. Tolunay Yatmaz (24), bir süre sonra aracında kendince düzenlemeler yaptı. Yeni yıla girilmesiyle muayene tarihi gelen aracı istasyona götüren Yatmaz, büyük şok yaşadı. Yatmaz'a muayene istasyonu görevlileri aracında 2 adet şase numarası basılı olduğunu bu yüzden muayeneden geçmeyecekleri söyledi. Zaman kaybetmeden sıfır aracını aldığı firmaya giden Yatmaz, burada aracın değiştirilmesi ya da fark ödeyerek yeni bir araç almak istediğini söyledi. Firma tarafından bu isteği olumsuz yanıtlanan Yatmaz ailesi hukuk mücadelesi başlattı.

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Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
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