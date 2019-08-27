Son dakika: Ege Denizi’nde deprem mi oldu? İşte son depremler

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde saat 07.31'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yaptığı son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: EGE DENİZ'İNDE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.