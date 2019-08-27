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Son dakika haberi: 'un katili hakkında savcıdan flaş uyarı: "İnanmayın..."

Türkiye'nin konuştuğu cinayetine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'ın eski eşi Emine Bulut'u kızının gözleri önünde vahşice katletmesinin etkileri hala sürerken Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin detayları da ortaya çıktı. İddianamede, Varan'ın cinayeti önceden tasarladığı belirtilirken WhatsApp kayıtları ile de ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanladığı belirtildi. Öte yandan, iddianamede, Fedai Varan'ın, olası bir şekilde Emine Bulut'u haksız yere suçlayabileceğine dikkat çeken savcı, ceza indirimi yapılmamasını talep etti. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:18
Son dakika haberi: Emine Bulut'un katili Fedai Varan hakkında savcıdan flaş uyarı: İnanmayın...

Ülke gündeminde infial etkisi yaratan cinayetine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Emine Bulut'un kızının gözleri önünde eski eşi tarafından vahşice katledilmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları da günyüzüne çıktı. İddianamede WhatsApp kayıtlarından 'haksız tahrik indirimine' kadar birçok detaya dikkat çekilirken cinayetin önceden tasarlandığı belirtildi.

EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ VARAN HAKKINDA SAVCIDAN FLAŞ UYARI: "İNANMAYIN..."

Öte yandan, iddianame aracılığıyla savcı tarafından bir uyarı da yapıldı.

İşte, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ve öne çıkan son dakika ayrıntıları;

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Son dakika haberi: Emine Bulut'un katili Fedai Varan hakkında savcıdan flaş uyarı: "İnanmayın..."
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