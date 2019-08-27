Son dakika haberi: Emine Bulut'un katili Fedai Varan hakkında savcıdan flaş uyarı: "İnanmayın..."

Ülke gündeminde infial etkisi yaratan Emine Bulut cinayetine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Emine Bulut'un kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından vahşice katledilmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları da günyüzüne çıktı. İddianamede WhatsApp kayıtlarından 'haksız tahrik indirimine' kadar birçok detaya dikkat çekilirken cinayetin önceden tasarlandığı belirtildi.

EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ VARAN HAKKINDA SAVCIDAN FLAŞ UYARI: "İNANMAYIN..."

Öte yandan, iddianame aracılığıyla savcı tarafından bir uyarı da yapıldı.

İşte, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ve öne çıkan son dakika ayrıntıları;