Tanju Okan kimdir? Bugün 81 yaşında!

Tanju Okan şarkılarıyla bir dönemin en ünlü oyuncu ve şarkıcılarından biriydi. Yakalandığı hastalığın ardından vefat eden sanatçının bugün 81. Doğum günü! Efsane şarkılara imzasını atan Tanju Okan doğum gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tanju Okan kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Ünlü sanatçının hayatı…

TANJU OKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de dünyaya gelen Tanju Okan, ilköğrenimini Manisa'da, lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Babası müzik öğretmeni olan sanatçı, ilkokulda şarkı söylemeye başladı. Daha sonra İtalya'da şan eğitimi alarak Türkiye'ye döndü. 1961'de Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, kısa süre sonra İstanbul'a döndü.

Sanatçı, özellikle popüler hale geldiği 60'lı ve 70'li yıllarda, aldığı sinema oyunculuğu tekliflerini kabul ederek, sanatsal yeteneğinin sadece müzikle sınırlı olmadığını gösterdi. Sinemaya 1964 yılında Cüppeli Gelin filmi ile adım atan Tanju Okan, zamanla çok sayıda filmde rol aldı. "Aşkın Kanunu" , "Ah Bir Zengin Olsam" ,"Cımbız Ali" gibi beğenilen yapıtlarda rol alarak, beyaz perdedeki yeteneğini sergileme fırsatı buldu.

İçki sigara, benim tek dostum ve Öyle sarhoş olsam ki adlı şarkıları başta olmak üzere şarkılarında alkol ve uyuşturucu kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Alkole olan düşkünlüğüyle bilinen Tanju Okan, sağlık problemleri yaşamaya başladı. Bu nedenle, fiili sanatsal yaşamına son vererek 1995 yılında Urla'ya yerleşti. Burada siroz teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, 23 Mayıs1996'da birçok unutulmaz eserini ardında bırakarak hayata veda etti. Ölümünün ardından, onu unutmayan Urla Belediyesi, sanatçının anısına bir heykel yaptırdı ve bir çocuk parkına da ismi verildi.

45'lik Plakları :

- İbibikler Öter Ötmez Oradayım

- Kundurama Kum Doldu (Sahibinin Sesi Plak)

- İki Yabancı / Sarhoş

- Kadınım (Diskotür Plak)

- Kemancı (Gönül Plak)

- Hasret / Ah Bir Zengin Olsam (Yonca Plak)

- Parkta Yatıyorum / Çocukluğum (Philips)

- Şerefe / Aşkı Bulacaksın

- Ayyaş / Var Mısın İçelim

- Yıldönümü / Deli Gibi Sevdim

- Başlık Parası / Gelme Ölüm

- Gülünce Gözlerinin içi gülüyor

Ünlü sanatçı, oyuncu Tanju Okan, siroz hastalığı ile mücadele ediyordu ve 23 Mayıs 1996 tarihinde yaşamını yitirdi.