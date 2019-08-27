Türk şoförün kiraz esareti

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ManisaAkhisar'dan Kırgızistan Celalabat'a kiraz götüren TIR şoförü Coşkun Fırat'ın (51) kirazlar bozulduğu için 27 gündür ülkede rehin alındığı öne sürüldü. SABAH'ın ulaştığı Fırat'a göre; kirazın fatura değeri 7 bin 500 dolardı. Celalabat'a 9 günde 7 bin kilometre yol kat ederek ulaştı. Türkiye'ye dönmesine tüccar tarafından izin verilmeyen şoför Fırat "Benim bütün evrakım tamam, ben gümrüğe malı sağlam olarak teslim ettim. Beni burada 4 gün bekletip, 'Kirazlar çürümüş' dediler. Şimdi de 20 bin dolar fidye istiyorlar. Yardım edin 27 gün oldu kurtulamıyorum" dedi.