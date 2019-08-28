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2019 ! resmi tatil mi? 2019 yılında başka hangi resmi tatil günleri kaldı?

Zafer bayramının yaklaşmasının ardından özellikle çalışan vatandaşlarımız "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Aynı zamanda 2019 yılında geriye kalan de merak konusu olmaya başladı. Bu yıl içerisinde resmi tatil olması gereken günlerin çoğunun haftasonuna denk gelmesi çalışanların tatil planlarını suya düşürmüştü. Peki, 2019 hangi tarihlere denk geliyor? 30 Ağustos Zafer bayramı resmi tatil mi? İşte 2019 resmi tatil listesi...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 12:01
2019 resmi tatil günleri! 30 Ağustos resmi tatil mi? 2019 yılında başka hangi resmi tatil günleri kaldı?

30 Ağustos Zafer Bayramının yaklaşmasının ardından vatandaşlar bu yıl içerisinde geriye kalan resmi tatil günlerini merak etmeye başladı. 2019 yılında resmi tatillerin genel olarak hafta sonuna denk gelmiş olması çalışan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma gününe denk gelerek çalışanlar için güzel bir mola olacak. Peki, 2019 yılında başka resmi tatil olacak mı? İşte 2019 Resmi tatil günü listesi...

2019 RESMİ TATİLLERİ

1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi

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