2019 resmi tatil günleri! 30 Ağustos resmi tatil mi? 2019 yılında başka hangi resmi tatil günleri kaldı?

30 Ağustos Zafer Bayramının yaklaşmasının ardından vatandaşlar bu yıl içerisinde geriye kalan resmi tatil günlerini merak etmeye başladı. 2019 yılında resmi tatillerin genel olarak hafta sonuna denk gelmiş olması çalışan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma gününe denk gelerek çalışanlar için güzel bir mola olacak. Peki, 2019 yılında başka resmi tatil olacak mı? İşte 2019 Resmi tatil günü listesi...

2019 RESMİ TATİLLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi