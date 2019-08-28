28 gün sonra hayata veda etti

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İstanbulArnavutköy'de evinde 31 Temmuz akşamı başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak (30) hayata veda etti.Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı A. ile İstanbul'a taşındı ve bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. İşleri iyi gitmeyen Anlak, kafesini devrederek başka bir eve taşındı. Murat Uslu da kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte Anlak'ın yeni taşındığı eve geldi. Araçtan silahını alarak pencereden eve giren Murat, kızının gözü önünde Tuğba Anlak'ı darp etti. Genç kadını başından silahla vuran Murat Uslu, kafenin parasını da alarak olay yerinden kaçtı. Yakalanan Murat Uslu tutuklanırken, Mustafa Ünver ise serbest bırakıldı. Tuğba Anlak'ın yakınları dün 28 gün tedavi gördüğü hastane önünde basın açıklaması yaptı. Ablası İlknur Gültekin, "Kardeşime daha iyi hastanelerden, daha iyi doktorlar bekliyorum" dedi. Ancak durumu ağır olan genç kadın akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kadının eniştesi Zafer Gültekin, tek dileklerinin artık bu tip olayların yaşanmaması olduğunu söyledi. Gültekin, "Bunu yapan insanları, yapamayacak hale getirecek tedbirlerin alınabilmesi gerekiyor" diye konuştu.