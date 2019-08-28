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ve listesi 28 Ağustos 2019 - Türkiye'de en son nerede ?

Ülkemiz birçok fay hattı üzerinde bulunurken çeşitli yerlerde ve şiddeti farklı birçok deprem meydana geliyor. Hal böyle olunca, listesi de en çok araştırılan konular arasında dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, ve tarafından son depremler listesi kamuoyu ile anlık olarak paylaşılıyor. Peki, Türkiye'de en son nerede ? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Türkiye'de en son meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilir ve anlık takibinizi AFAD ve Kandilli verileri ile yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:33
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Ağustos 2019 - Türkiye'de en son nerede deprem oldu?

Birçok fay hattının geçtiği Türkiye'de, her gün çeşitli saat ve dakikalarda şiddeti küçük ya da büyük depremler meydana geliyor. Fay kırıklıklarından ya da aşırı yoğunlaşmalardan kaynaklı gerçekleşen bu olaylar, merkez il ve ilçelerde olabileceği gibi; deniz açıklarında da ortaya çıkabiliyor. Durum böyle olunca, Türkiye'de olan son depremler de vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konuların başında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SON DEPREM NEREDE OLDU?

Bilindiği üzere, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen veriler ile yaşanan depremlerin derinlik vb. birçok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesi şu şekilde;

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan güncel liste ise şu şekilde;

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Ağustos 2019 - Türkiye'de en son nerede deprem oldu?
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