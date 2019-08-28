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Annesini darp edip genç kızı kaçırdılar

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Annesini darp edip genç kızı kaçırdılar
Samsun'da 16 yaşındaki kızları zorla kaçırılan aile, savcılığa şikayette bulunarak kızlarının bulunması için yardım istedi. Terme ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Zerda Toprak, Kurban Bayramı'nın birinci günü sokak ortasında annesi darp edilerek zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Toprak ailesi, kızlarının bulunması için Terme Cumhuriyet Savcılığı'na ve jandarmaya şikayette bulundu. Baba Hayati ve anne Aysel Toprak, kızlarının yüzde 25 zeka özürlü olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunmasını istedi.
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Annesini darp edip genç kızı kaçırdılar
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