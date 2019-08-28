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açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

'un Karaada açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 12:10
Bodrum açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Bodrum'un Karaada açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Yapılan kontrolde 21'i Suriye ve 14'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 30'u erkek, 1'i kadın ve 4'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Bodrum açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
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