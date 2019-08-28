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Boynuna makas saplanan ’in doktoru konuştu

’de iki grup arasında çıkan kavgada arada kalarak boynuna makas saplanan ’in doktoru konuştu. Dr. Mustafa Akçetin, “Hastamızın göğüs altından tam his ve hareket kaybı mevcut. İnşallah tedaviye yanıt verir ama görüntü kalıcı bir hasar gösteriyor” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 15:05

Sultangazi'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan 'yol verme' kavgasında arada kalan 13 yaşındaki Ezel'in boynuna makas saplanmıştı. O günden beri hastanede tedavi altında olan Ezel'in doktoru konuştu. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan Ezel'in doktoru Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi İdari Sorumlusu Dr. Mustafa Akçetin, küçük kızın göğüs altından itibaren tam his ve hareket kaybı yaşadığını söyledi.
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Ezel'in vücudunda kalıcı hasar oluştuğunu belirten Dr. Mustafa Akçetin, "24 Ağustos'ta acil servise delici, kesici alet yaralanması nedeniyle gelen hasta geldiği günden itibaren sol omzundan makasla yaralanmış. Göğüs altından aşağı kısmı hareket kaybıyla acil servisimize başvurmuş. Ameliyatla o kesici alet çıkarıldı. Ama maalesef hastamızın göğüs altından tam his ve hareket kaybı mevcut. Tedavisi çocuk yoğun bakımda devam ediyor. İnşallah tedaviye yanıt verir. Belli bir iyileşme süreci olur ama görüntü kalıcı bir hasar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Boynuna makas saplanan Ezel’in doktoru konuştu
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