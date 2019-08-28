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'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 10:03
Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.

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Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
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