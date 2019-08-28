Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çorum'daki kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

'daki kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

’un İskilip ilçesinde akşam geri dönmeyen yaşlı adam, 40 metrelik uçurumda bulundu. Jandarma, ve ekiplerinin yaptıkları arama çalışmaları sonucu talihsiz adamın izine köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda rastlandı. Müdahale sırasında sedyede yatan yaralıyı bir jandarma personeli kepini çıkararak güneşten koruyup serinletmeye çalışması dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 17:08
Çorum'daki kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylacıkseki köyü Okçular Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Y.K., bahçeye gitmek için evden ayrıldı. Yaşlı adam akşam evine dönmeyince yakınları jandarmayı arayarak yardım talep etti.

KÖYE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Köpekli timlerle arama çalışması başlatan jandarma ekiplerinin talebi üzerine AFAD ve AKUT'tan bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptıkları arama çalışmaları sonucu talihsiz adam bugün köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bulundu.

40 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Bahçeye giderken dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düşen yaşlı adama ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müdahale sırasında sedyede yatan yaralıyı bir jandarma personeli kepini çıkararak güneşten koruyup serinletmeye çalıştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Y.K., uçurumdan çıkarılarak ambulansa alındı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın tedavisi sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'daki kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN