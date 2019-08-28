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şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

Bursa’da şiddet gören kardeşini kurtarmak isteyen ağabey, eniştesinin evine bıçakla saldırdı. Olay sonrası toplanan 2 aile kavga etmeye başladı, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kavgada 2 kişi hafif yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:54
Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

Olay; Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre şiddet gördüğünü belirten M.İ. oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayınca ağabeyine haber verdi.

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Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı
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