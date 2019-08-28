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Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

HASAN DURNA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Uğur K., bir süre önce, eşi Hafize K. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrıldı. Çift, ayrı yaşamaya başlarken, dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K., dün bazı eşyalarıyla evden taşınmak için harekete geçti. Hafize K.'nin eşyalarını dışarı çıkardığı sırada, eve Uğur K. geldi. Çıkan tartırşmada Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize K. tedavi altına alındı. Kaçan Uğur K. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
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Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı
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