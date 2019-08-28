Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi

Eşinin öldürdüğü , toprağa verildi

'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen (49), gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:52

Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta dün meydana gelen olayda, emekli Hasan Gür, pompalı tüfek alıp, ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür'ün bakkal dükkanına gitti.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan Gür, bu sırada pompalı tüfek ile Ayşe Gür'ü göğsünden vurdu. Ardından da tüfeği çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Ayşe Gür, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Gür'ün bugün hastane morgundan alınan cenazesi, Alata Asri Mezarlığı'na getirildi. Gür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN