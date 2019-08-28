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aktardı, çete dolandırdı

ABD’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkına sahip olmak isteyen kişilerin başvuru yaptığı yeşil kartı () kullanarak başvuru parası toplayan çete çökertildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Hacker aktardı, çete dolandırdı

"Green Card hakkı kazandınız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandıran 2'si hacker 5 kişilik çete çökertildi. Çete, hackerların aktardıkları bilgilerle günde ortalama 5 kişiyi dolandırdı. Polise göre; dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları veya "Green Card hakkı kazandınız" yazılı elektronik postalar yolladıkları mağdurlardan "Kart Ücreti - Vize işlemlerinin tamamlanması" bahanesiyle para talep etti.



Resmi logolar kullandıkları elektronik postalara ABD'den gönderilmiş süsü veren dolandırıcılar, mağdurlara "Ücret yatırıldıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve yetkililer sizinle temasa geçecek ve görüşmelere başlanacak" dedi. Tuzağa düşen çok sayıda mağdur, çete üyelerinin verdiği banka hesap numaralarına 800 ile üç bin lira arasında değişen paralar havale etti. İstanbul, Konya, Antalya, Ankara, Sakarya, Bolu, İzmir, Hatay ve Kocaeli'de çok sayıda kişi çeteye para kaptırdı.



VATANDAŞLARA UYARI
Çete üyelerinin, geçen aylarda çökertilen bir dolandırıcılık çetesinin tutuklu liderleri M.S. ve B.A. tarafından cezaevinden yönetildikleri iddia edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili para karşılığında adreslere gönderilen evrakların teslim alınmaması ve savcılığa başvurulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Hacker aktardı, çete dolandırdı
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