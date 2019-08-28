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'nin ile kirli ilişkisi bir kez daha deşifre oldu! Çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Beni kandırdılar

Oğlunu 'nın elinden kurtaran Hacire Akar'ın eyleminin yankıları devam ederken örgüt mensuplarının itirafları ile PKK'nın kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi..

Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:21
HDP'nin PKK ile kirli ilişkisi bir kez daha deşifre oldu! Çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Beni kandırdılar

'ya eleman kazandırmak için il ve ilçe binalarının merkez üssü olarak kullanıldığı ortaya çıktı. HDP'nin çocukları dağa kaçırdığı, terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve iddianameler ile belgelendi..

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HDP'nin PKK ile kirli ilişkisi bir kez daha deşifre oldu! Çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Beni kandırdılar
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