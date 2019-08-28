İyi hal indirimi yok hücre hapsi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadın cinayetlerine yönelik hem suçu işleyenle ilgili hem de bu cinayetleri videoya çekip yayanlarla ilgili yeni yaptırımlar geliyor. Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski kocası tarafından kızının gözü önünde vahşice bir cinayete kurban gitmesi toplumda büyük infial yaratmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hem AK Parti hem Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bu çalışmalar sonucunda her gün bir kadının öldürülmesinin önüne geçmek için AK Parti, Meclis'e bir yasa teklifi sunacak. Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti'nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da Emine Bulut cinayeti gündeme gelmişti. Başkan Erdoğan toplantıda hem bu vahşi cinayete hem de bu cinayetlerin sosyal medyada yayınlanmasına ve yayılmasına tepki göstermiş, bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Yeni yasama yılında verilecek kanun teklifinde kadına yönelik vahşice cinayeti işleyenlere iyi hal indirimi uygulanmaması, verilecek cezanın bir bölümünün hücrede geçirilmesi gibi yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik bir diğer adım ise sosyal medyaya yönelik olacak. Bu tür görüntüleri çekenlere, bunları yayanlara yönelik yeni hapis cezaları verilmesi düşünülüyor. Emine Bulut cinayetini görüntüleyen ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişi hakkında "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz kayda alınması ve nakledilmesi" suçuyla işlem yapılmıştı. Mevcut Türk Ceza Kanunu'na göre bu suçu işleyenler bir aydan az olmamak üzere 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Bir kişiye bu suçtan ceza verilse bile yine mevcut kanunlara göre 2 yılın altında ceza aldıkları için cezaları erteleniyor ve bir gün dahi cezaevinde yatmıyor. Yeni düzenlemede bu cezanın artırılması öngörülüyor. Görüntülerin sosyal medyadan yayılması ile ilgili ise mevcut kanunlarda herhangi bir düzenleme yok. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılması düşünülüyor. Ancak yetkililerin önünde yurtdışındaki sosyal medya kullanıcılara ulaşma güçlüğü var. Adalet Bakanlığı, teklifle ilgili alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.