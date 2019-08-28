Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

’de 3 katlı mobilya atölyesinde

’in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 08:39
İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
Yangın, saat 06.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 667/4 sokakta meydana geldi. Muhammed Mert Şanlı isimli vatandaşa ait atölyede, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında sokaktan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, atölye kullanılamaz hale geldi. İçerisi tamamen mobilya dolu 3 katlı binada çıkan yangın sonrası iş yeri sahibi Şanlı, 'Cana geleceğine mala gelsin' dedi.

İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN