Kadın dağcı Tanrı Dağı’na tırmandı

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Antalya'da yaşayan Türk kadın dağcı Semra Keskin (48) Kırgızistan'da bulunan ve "Dağların efendisi" olarak anılan 7 bin 10 metre yüksekliğinde bulunan Tanrı Dağı'na (Khan Tengri) tek başına (solo) tırmanarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Keskin, 20 gün planlanan tırmanışı 10 günde tamamlayarak ayrı bir rekora daha imza attı. Aynı zamanda milli sporcu olan Keskin, Tanrı Dağı tırmanış hazırlıklarını Temmuz ayında Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nda yaptı. Zirvede eksi 40 dereceyi gördüğünü söyleyen Keskin, "Tanrı Dağı'na tırmanan ilk Türk bireysel kadın sporcu unvanını da aldım. Bu zor tırmanışı ilk bireysel yapan sporcu olmaktan da mutluyum. Türk kadınının tek başına neleri başarabileceğini göstermeye çalıştım ve bayrağımızı 7 bin 10 metrede gururla dalgalandırdım. Tırmanışım kadınlarımıza, ülkemize, çocuklarımıza atfediyorum" dedi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) biriminde görevli olan Keskin, 3 yıldır grev yaptığı Antalya'da, dağlarda mahsur kalan yüzlerce yerli ve yabancı turistti kurtardı.