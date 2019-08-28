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Kara çarşaflı erkek saldırgan kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kağıthane'de kaldırımda sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 06:56

Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İdiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı.

Kara çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kara çarşaflı erkek saldırgan kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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