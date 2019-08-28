Konya’da silahlı kavga: 1’i uzman onbaşı 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Ankara'da uzman onbaşı olarak görev yapan Erhan Yücael (25) 3 ay önce memleketinde düğün yaptı. Resmi nikah işlemleri için tekrar Ereğli'ye gelen uzman onbaşı, akrabası Yusuf Işıklı (23) ile birlikte belediyeye giderken plakaları sökülmüş otomobille yanlarına 4 kişi geldi. Saldırganlar, araçtan indikten sonra tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan Yücael ve Işıklı ağır yaralanırken yoldan geçen Fatih Öksüz ise bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yücael ile Işıklı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Saldırının ardından kaçan Devran, Kerem ve Gamze N. ile Mustafa A. Karaman'da suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.