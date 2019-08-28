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’da : 1’i uzman onbaşı 2 ölü

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Konya’da silahlı kavga: 1’i uzman onbaşı 2 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'da uzman onbaşı olarak görev yapan Erhan Yücael (25) 3 ay önce memleketinde düğün yaptı. Resmi nikah işlemleri için tekrar Ereğli'ye gelen uzman onbaşı, akrabası Yusuf Işıklı (23) ile birlikte belediyeye giderken plakaları sökülmüş otomobille yanlarına 4 kişi geldi. Saldırganlar, araçtan indikten sonra tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan Yücael ve Işıklı ağır yaralanırken yoldan geçen Fatih Öksüz ise bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yücael ile Işıklı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan Devran, Kerem ve Gamze N. ile Mustafa A. Karaman'da suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
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Konya’da silahlı kavga: 1’i uzman onbaşı 2 ölü
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