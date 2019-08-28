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Mahalleli, şüphelisini bağlayıp polise teslim etti

'nin Pertek ilçesinde, Ahmet Çelik (70), evine gittiği komşusunun E.D. (17) adlı kızına girişiminde bulundu. Kızın çığlıklarını duyup, eve gelen mahalle sakinleri, E.D.'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polise teslim etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 14:36
Mahalleli, cinsel istismar şüphelisini bağlayıp polise teslim etti

Olay, Pertek'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çelik, iddiaya göre, evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne- babası yokken, cinsel istismar girişiminde bulundu. Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup, kapıyı kırarak, içeri girdi. Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için Çelik'in ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, polisi aradı.

ZANLI TUTUKLANDI

İhbarla eve gelen polis ekipleri, Çelik'i gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Ahmet Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mahalleli, cinsel istismar şüphelisini bağlayıp polise teslim etti
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