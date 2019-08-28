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'de otelde : 1 ölü

İstanbul ’deki lüks bir otelde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 10:14
Maltepe'de otelde silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan U.A. (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, U.A.'nın kaldığı odaya gitti.

Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla U.A.'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı.

Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar U.A.'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede U.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Maltepe'de otelde silahlı kavga: 1 ölü
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